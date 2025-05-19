На этих кроссоверах ездят в Китае: самые популярные модели

Autohome составил список самых популярных SUV в КНР

Эксперты Autohome составили рейтинг самых популярных SUV в Китае. Большинство автомобилей из этого списка можно купить и в России.

В апреле в КНР было реализовано 847 тыс. автомобилей сегмента SUV (+16,4% относительно показателей 2024 года). По объемам продаж лидирует кроссовер Geely Xingyue L, известный в России как Monjaro. В апреле было продано 23 658 таких кроссоверов. В Китае модель доступна с 2,0-литровым бензиновым турбомотором, а также в гибридном варианте.

Geely Monjaro

Вторую строчку занял кроссовер BYD Song Plus (продано в апреле 20 668 штук). На китайском рынке модель доступна только в гибридной или электрической версиях.

На третьем месте Tesla Model Y (продано в апреле: 19 984 штук). Выпускают этот автомобиль на заводе в Шанхае. После рестайлинга в 2025 году кроссовер стал внешне похож на пикап Cybertruck, а интерьер машины получил черты Model 3.

BYD Song Plus

Также в список самых популярных SUV вошли Li L6, Toyota Corolla Cross, Toyota RAV4, BYD Song Pro, Geely Boyue L, Volkswagen Tiguan L, Honda CR-V.

Tesla Model Y

Ранее «За рулем» сообщал, что Toyota представила внедорожник Land Cruiser FJ.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Autohome