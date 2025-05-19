Названы самые надежные спорткары

Эксперты HotCars перечислили 10 спорткаров с самыми долговечными моторами

Эксперты портала HotCars перечислили 10 спорткаров с самыми долговечными двигателями.

Лидером стала японская Toyota GR Supra с 3,0-литровой рядной турбо-«шестеркой» мощностью 382 л. с. Это мотор B58 от BMW, он считается очень надежным. Его качество и долговечность эксперты J.D. Power оценили в 78 баллов из 100.

Toyota GR Supra

На второй строчке находятся одновременно Porsche 718 Boxster и Cayman 2024 г. в. с 4,0-литровым оппозитным 6-цилиндровым мотором мощностью 394 силы (86 баллов из 100).

Porsche 718 Boxster

На третьем месте оказался Nissan 370Z 2010 г. в., под капотом которого установлен 3,7-литровый V-образный мотор мощностью 332 л.с. (84 балла).

Полный список выглядит так:

Toyota GR Supra;

Porsche 718 Boxster/Cayman 2024 года ;

года Nissan 370Z 2010 года ;

года Chevrolet Camaro 2020 года ;

года Toyota GR86;

Honda S2000;

Porsche 911 (992);

Chevrolet Corvette (C6);

Lotus Emira;

Mazda MX-5 Miata (ND).

Ранее «За рулем» сообщал, что Toyota представила внедорожник Land Cruiser FJ.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: HotCars