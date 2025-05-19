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В Россию поставляют новый кроссовер Honda: он дешевле Лады

В России в продаже появились новые кроссоверы Honda WR-V по цене от 1,54 млн рублей

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В Россию продолжают поставлять новые кроссоверы Honda WR-V, цены на этот автомобиль сейчас начинаются от 1 540 000 рублей. Для сравнения, Lada Vesta в простой комплектации Comfort предлагается по цене от 1 575 000 рублей.

За столько новый Honda WR-V с правым расположением руля готова привезти под заказ компания из Владивостока. У автомобиля есть кожаный мультируль, климат-контроль, камера заднего вида, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и прочее.

Honda WR-V
Honda WR-V

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За 1 670 000 рублей аналогичный автомобиль предлагает доставить компания из Находки, за 1 730 000 рублей такой кроссовер привезет фирма из Петропавловска-Камчатского. В Иркутске и Краснодаре его можно заказать за 1 800 000 рублей.

На автомобили из наличия цены выше. В Красноярске и Владивостоке новый Honda WR-V с правым расположением руля стоит 2 000 000 рублей, в Тюмени такой автомобиль предлагают за 2 100 000 рублей, в Хабаровске – за 2 230 000 рублей.

Все эти кроссоверы оснащены 1,5-литровым 121-сильным атмосферником, бесступенчатым вариатором. Привод передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что Toyota представила внедорожник Land Cruiser FJ.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Honda
Количество просмотров 3
19.05.2025 
Фото:Honda
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