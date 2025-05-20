«Легендарный и несокрушимый»: испанцы оценили Lada Niva Sport

Журналисты испанского портала Motor восхитились двигателем Lada Niva Sport

Журналисты испанского автомобильного портала Motor1 оценили новую версию внедорожника Lada Niva Sport. Саму модель Niva они назвали легендарной и несокрушимой.

«Этот знаменитый российский внедорожник почти так же брутален, как Citroen C15, появившийся в 70-х годах и долгое время продававшийся в Испании», – заявил журналист Хавьер Льоренте.

Как сообщал ранее «За рулем», новая версия Lada Niva Sport, представленная недавно в России, оснащена мощным мотором 1.6 16V (122 л.с., 151 Н.м при 5000 об/мин). По мнению журналистов портала Motor1, эта версия автомобиля превосходит все предыдущие по своим характеристикам: максимальная скорость достигает 162 км/ч, а время разгона от 0 до 100 км/ч составляет всего 11,8 секунды.

Также испанцы отметили отличную проходимость машины. Что касается ее цены, то, несмотря на меняющийся курс валют, это очень интересное предложение на рынке, считают журналисты Motor1.

Lada Niva Sport

Ранее «За рулем» сообщал, что в Китае составили топ-5 самых качественных автомобилей местной сборки.

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Источник: Motor1