«Китайский G-Class»: Chery готовит новый брутальный кроссовер

Chery опубликовала первое фото нового флагманского внедорожника с индексом V27

Автопроизводитель Chery готовит новый флагманский внедорожник под индексом V27. Первый снимок новинки опубликовал руководитель суббренда iCar Ce Цзюнь. Интернет-пользователи прозвали автомобиль «китайским G-Class».

Новинка от Chery получит угловатый кузов, массивные бамперы, круглые фары, небольшой спойлер, а также дополнительный ящик для хранения мелочей на пятой двери.

Chery V27

Предварительно сообщается, что V27 получит гибридную силовую установку, куда войдет 1,5-литровый турбомотор. Запас хода на чистом электричестве составит 200 км. Внедорожник будет доступен в заднеприводной или полноприводной модификации.

Продажи новинки в КНР стартуют в 4-м квартале 2025 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Китае составили топ-5 самых качественных автомобилей местной сборки.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: CarNewsChina