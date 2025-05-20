«Китайский G-Class»: Chery готовит новый брутальный кроссовер
Автопроизводитель Chery готовит новый флагманский внедорожник под индексом V27. Первый снимок новинки опубликовал руководитель суббренда iCar Ce Цзюнь. Интернет-пользователи прозвали автомобиль «китайским G-Class».
Новинка от Chery получит угловатый кузов, массивные бамперы, круглые фары, небольшой спойлер, а также дополнительный ящик для хранения мелочей на пятой двери.
Предварительно сообщается, что V27 получит гибридную силовую установку, куда войдет 1,5-литровый турбомотор. Запас хода на чистом электричестве составит 200 км. Внедорожник будет доступен в заднеприводной или полноприводной модификации.
Продажи новинки в КНР стартуют в 4-м квартале 2025 года.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Китае составили топ-5 самых качественных автомобилей местной сборки.
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Источник: CarNewsChina