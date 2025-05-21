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Tank 700
21 мая
Скидка в полмиллиона рублей: этот популярный внедорожник резко подешевел
Бренд Tank сделал свой внедорожник 700 на ₽500...

Скидка в полмиллиона рублей: этот популярный внедорожник резко подешевел

Бренд Tank сделал свой внедорожник 700 на ₽500 тысяч доступнее в России

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Марка Tank сделала свой флагманский внедорожник 700 в России гораздо доступнее. Теперь при покупке бензиновых комплектаций Tank 700 2024 г. в доступна прямая скидка в 500 тыс. рублей. Так, цены на комплектации Premium и Superior теперь снизились до 8,99 и 9,69 млн рублей соответственно.

Tank 700 представляет собой пятиместный рамный внедорожник длиной 5090 мм при колесной базе 3000 мм. Клиренс равен 245 мм.

Автопробег «Дороги Памяти» Пилоты LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, Михаил Митяев и Леонид Панфилов проехали через 7 городов России и поздравили жителей с 80-летием Великой Победы
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Tank 700
Tank 700

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Автомобиль доступен в РФ с бензиновым 3,0-литровым двигателем мощностью 354 л.с., а также с гибридным приводом, суммарная мощность такой силовой установки составляет 422 л.с.

Ранее «За рулем» сообщал, какие популярные кроссоверы сейчас можно купить с выгодой до 600 тыс. рублей.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Tank
Количество просмотров 6
21.05.2025 
Фото:Tank
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