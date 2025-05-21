Скидка в полмиллиона рублей: этот популярный внедорожник резко подешевел
Бренд Tank сделал свой внедорожник 700 на ₽500 тысяч доступнее в России
Марка Tank сделала свой флагманский внедорожник 700 в России гораздо доступнее. Теперь при покупке бензиновых комплектаций Tank 700 2024 г. в доступна прямая скидка в 500 тыс. рублей. Так, цены на комплектации Premium и Superior теперь снизились до 8,99 и 9,69 млн рублей соответственно.
Tank 700 представляет собой пятиместный рамный внедорожник длиной 5090 мм при колесной базе 3000 мм. Клиренс равен 245 мм.
Tank 700
Автомобиль доступен в РФ с бензиновым 3,0-литровым двигателем мощностью 354 л.с., а также с гибридным приводом, суммарная мощность такой силовой установки составляет 422 л.с.
Ранее «За рулем» сообщал, какие популярные кроссоверы сейчас можно купить с выгодой до 600 тыс. рублей.
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Источник: «Автоновости дня»
Фото:Tank
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21.05.2025
Фото:Tank
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