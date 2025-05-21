Названо условие для прекращения «серого» импорта автомобилей Lixiang
Для прекращения неофициальных поставок автомобилей Lixiang в Россию нужно снизить цены на официальные машины, заявил директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.
По его словам, это единственное, что может сделать сейчас официальный импортер Sinomach. В этом случае они выиграют конкуренцию.
«Но пока стоимость будет разниться в 1 млн рублей – машины так и будут ввозить, как и ввозили. Поэтому стоит дождаться официальных разъяснений со стороны Sinomach, чтобы уже предметно этот вопрос комментировать», – сообщил Иванов.
Ранее дистрибьютор китайской марки Lixiang (он же Li Auto) в РФ концерн Sinomach Auto сообщил о запуске официального сайта бренда для России. Это должно помочь в борьбе с «серыми» поставками, о прекращении которых дистрибьютор сообщал ранее.
На российском сайте есть данные о моделях, их характеристиках и гарантии, комплектациях и местах продаж.
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Источник: «Автостат»