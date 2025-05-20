В России начал работу официальный сайт автобренда Li Auto

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Компания Lixiang запустила официальный сайт в России

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Дистрибьютор китайской марки Lixiang (он же Li Auto) в РФ концерн Sinomach Auto сообщил о запуске официального сайта бренда для России. Это должно помочь в борьбе с «серыми» поставками, о прекращении которых дистрибьютор сообщал ранее.

На российском сайте есть данные о моделях, их характеристиках и гарантии, комплектациях и местах продаж. В модельный ряд вошли гибридные кроссоверы L6 Pro, L7 Pro, L7 Ultra и топовый L9 Ultra.

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Стоит отметить, что официальные продажи предполагают стабильность, защиту прав потребителей, а также русифицированный интерфейс, гарантию на аккумулятор до 160 тысяч километров, общую заводскую гарантию на машину (3 года или 100 тысяч км пробега), оперативную доставку запчастей со склада, расположенного в России.

Представленные автомобили уже доступны для покупки в авторизованных салонах по ценам от 5,69 млн до 8,59 млн рублей. Дистрибьютор пояснил, что спрос на модели Li Auto не снижается, несмотря на их внушительную цену.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Китае составили топ-5 самых качественных автомобилей местной сборки.

Источник: пресс-служба Sinomach Auto

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Ушакова Ирина
Фото:пресс-служба Sinomach Auto
20.05.2025 
Фото:пресс-служба Sinomach Auto
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