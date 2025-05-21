Раскрыты итоги продаж автомобилей Sollers в апреле

«Автостат»: продажи автомобилей Sollers снизились на 31%

В апреле текущего года в России было продано 720 новых автомобилей Sollers. Это на 31% меньше, чем в 2024 году. 345 сделок от общего количества пришлось на семейство микроавтобусов Atlant.

Также уточняется, что было продано 204 пикапа Sollers ST6, а реализация малотоннажных грузовиков Argo составила 144 шт.

Также был реализован 21 пикап ST8, четыре фургона SF1 и два среднетоннажных грузовика TR80.

Всего с января по апрель было продано 2906 новых автомобилей Sollers (-13% относительно аналогичного периода 2024 года).

Ранее «За рулем» сообщал, какие популярные кроссоверы сейчас можно купить с выгодой до 600 тыс. рублей.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: «Автостат»