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Раскрыты итоги продаж автомобилей Sollers в апреле

«Автостат»: продажи автомобилей Sollers снизились на 31%

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В апреле текущего года в России было продано 720 новых автомобилей Sollers. Это на 31% меньше, чем в 2024 году. 345 сделок от общего количества пришлось на семейство микроавтобусов Atlant.

Также уточняется, что было продано 204 пикапа Sollers ST6, а реализация малотоннажных грузовиков Argo составила 144 шт.


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Также был реализован 21 пикап ST8, четыре фургона SF1 и два среднетоннажных грузовика TR80.

Всего с января по апрель было продано 2906 новых автомобилей Sollers (-13% относительно аналогичного периода 2024 года).

Ранее «За рулем» сообщал, какие популярные кроссоверы сейчас можно купить с выгодой до 600 тыс. рублей.

Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Алена Бжахова/ТАСС
Количество просмотров 10
21.05.2025 
Фото:Алена Бжахова/ТАСС
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