Машина «не тянет»: раскрыты основные причины

Эксперт Гоман назвал шесть причин потери мощности мотора автомобиля

Чаще всего мотор теряет мощность из-за загрязнения дросселя, старых свечей и неисправных катушек, рассказал эксперт международной сети автосервисов Fit Service Александр Гоман.

Он отметил, что дроссель необходимо время от времени тщательно чистить. Если в авто установлены старые свечи и неисправные катушки зажигания, мощность мотора также теряется, пояснил специалист.

По его словам, снижать мощность также может вышедший из строя катализатор. Он может быть либо забит, либо оплавлен в выхлопной системе. Тогда автомобиль начинает ехать медленнее, а расход топлива увеличивается.

Неподходящее двигателю топливо тоже ведет к потере тяги. При износе поршневых колец у мотора начинается «масложор», поскольку давление в системе ослабевает, и масляный насос начинает работать не так эффективно, пояснил эксперт.

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Источник: «Газета.Ru»