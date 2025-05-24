Рынок авто с пробегом растет в России: раскрыты причины
«Ъ»: продажи подержанных машин в России в апреле выросли на 14%
В России продажи б/у авто в апреле выросли по сравнению с мартом на 13,7%, до 509,67 тыс. штук, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «Автостат». Рост продаж наблюдается на фоне сезонного спроса и снижения цен.
Директор «Автостата» Сергей Целиков отмечает, что апрель традиционно является одним из лучших месяцев в плане объема продаж.
На рост продаж повлияло также снижение цен. По данным «Автостата», средняя стоимость авто с пробегом в России в апреле год к году уменьшилась на 0,6%, или 9,5 тыс. рублей, достигнув 1,47 млн рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Китае составили топ-5 самых качественных автомобилей местной сборки.
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Источник: «Коммерсантъ»
Фото:Depositphotos
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24.05.2025
Фото:Depositphotos
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