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Рынок авто с пробегом растет в России: раскрыты причины

«Ъ»: продажи подержанных машин в России в апреле выросли на 14%

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В России продажи б/у авто в апреле выросли по сравнению с мартом на 13,7%, до 509,67 тыс. штук, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «Автостат». Рост продаж наблюдается на фоне сезонного спроса и снижения цен.

Директор «Автостата» Сергей Целиков отмечает, что апрель традиционно является одним из лучших месяцев в плане объема продаж.

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На рост продаж повлияло также снижение цен. По данным «Автостата», средняя стоимость авто с пробегом в России в апреле год к году уменьшилась на 0,6%, или 9,5 тыс. рублей, достигнув 1,47 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Китае составили топ-5 самых качественных автомобилей местной сборки.

Источник: «Коммерсантъ»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 8
24.05.2025 
Фото:Depositphotos
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