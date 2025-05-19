Названы самые популярные в РФ иномарки стоимостью до ₽2 млн

«Автостат»: седан Kia Optima стал самой популярной б/у иномаркой в России

Самой распространенной б/у иномаркой по цене до 2 млн рублей на вторичке стала 7-летняя Kia Optima, информирует аналитическое агентство «Автостат», составившее рейтинг по количеству объявлений о продаже таких машин.

Среди более возрастных авто чаще других встречаются 8-летние Kia Sportage, Hyundai Tucson, Mitsubishi Outlander, Mazda 6 и Volkswagen Passat.

Kia Optima

Среди машин стоимостью около 2 млн рублей лидируют 5-летняя Skoda Octavia и 6-летняя Hyundai Sonata.

Средняя цена б/у легковушки в целом по рынку в апреле этого года составила 1,47 млн рублей. Уточняется, что это на 0,6% (9,5 тыс. рублей) меньше по сравнению с показателем марта.

Hyundai Sonata

Ранее «За рулем» сообщал, что Минпромторг прокомментировал исключение Hyundai и Kia из параллельного импорта.

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Источник: Автостат