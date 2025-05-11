Продажи нового поколения Kia Sportage стартуют в ближайшее время: известны подробности

Kia объявила о старте продаж обновленного кроссовера Sportage 2026 в США

Компания Kia анонсировала скорый запуск продаж обновленного кроссовера Sportage 2026 модельного года в США, который появится на рынке в ближайшие недели.

Начальная стоимость составляет 28 690 долларов, что на 1300 долларов больше, чем у предыдущей версии. Кроссовер получил новый дизайн передней части с широкой решеткой и вертикальными фарами, переработанный задний бампер, измененные фонари и колеса размером от 17 до 19 дюймов. Топовая версия X-Pro Prestige AWD будет стоить 39 590 долларов и будет оснащена 17-дюймовыми матовыми черными колесами с шинами BF Goodrich.

Kia Sportage 2026

Внутри обновленный интерьер с двумя 12,3-дюймовыми экранами и двухспицевым рулем. Базовая комплектация LX включает тканевые сиденья, кожаный руль, кондиционер, аудиосистему с шестью динамиками и системы помощи водителю, такие как умный круиз-контроль и контроль полосы, а также предупреждение о возможных столкновениях.

В комплектации SX Prestige за 36 290 долларов добавлены кожаные сиденья SynTex с подогревом и вентиляцией, панорамный люк, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка и аудиосистема Harman Kardon.

Kia Sportage 2026

Под капотом остается прежний 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 187 л.с. (139 кВт) и с крутящим моментом 241 Н·м. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Полный привод можно заказать за дополнительную плату в 1800 долларов, он же является стандартным в версиях X-Line AWD и X-Pro Prestige AWD.

Интерьер Kia Sportage 2026

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Источник: Carscoops