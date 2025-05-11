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Продажи нового поколения Kia Sportage стартуют в ближайшее время: известны подробности

Kia объявила о старте продаж обновленного кроссовера Sportage 2026 в США

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Компания Kia анонсировала скорый запуск продаж обновленного кроссовера Sportage 2026 модельного года в США, который появится на рынке в ближайшие недели.

Начальная стоимость составляет 28 690 долларов, что на 1300 долларов больше, чем у предыдущей версии. Кроссовер получил новый дизайн передней части с широкой решеткой и вертикальными фарами, переработанный задний бампер, измененные фонари и колеса размером от 17 до 19 дюймов. Топовая версия X-Pro Prestige AWD будет стоить 39 590 долларов и будет оснащена 17-дюймовыми матовыми черными колесами с шинами BF Goodrich.

Kia Sportage 2026
Kia Sportage 2026
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Внутри обновленный интерьер с двумя 12,3-дюймовыми экранами и двухспицевым рулем. Базовая комплектация LX включает тканевые сиденья, кожаный руль, кондиционер, аудиосистему с шестью динамиками и системы помощи водителю, такие как умный круиз-контроль и контроль полосы, а также предупреждение о возможных столкновениях.

В комплектации SX Prestige за 36 290 долларов добавлены кожаные сиденья SynTex с подогревом и вентиляцией, панорамный люк, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка и аудиосистема Harman Kardon.

Kia Sportage 2026
Kia Sportage 2026

Под капотом остается прежний 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 187 л.с. (139 кВт) и с крутящим моментом 241 Н·м. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Полный привод можно заказать за дополнительную плату в 1800 долларов, он же является стандартным в версиях X-Line AWD и X-Pro Prestige AWD.

Интерьер Kia Sportage 2026
Интерьер Kia Sportage 2026

Источник: Carscoops

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Лежнин Роман
Фото:Kia
Количество просмотров 3695
11.05.2025 
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
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