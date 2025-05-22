Новый полноприводный кроссовер уже у российских дилеров: известна цена новинки
Новый флагманский кроссовер Omoda C7 появился у дилеров в России
Новый кроссовер Omoda C7 в России будет стоить от 3,4 млн рублей, продажи стартуют 27 мая.
Под капотом автомобиля безальтернативный 1,6-литровый турбомотор мощностью 150 л. с. (275 Нм), 7-ступенчатый робот, привод может быть передним либо полным.
Кроссовер будет доступен в пяти комплектациях. В начальной версии у него есть 18-дюймовые колесные диски, светодиодные фары, задний парктроник и камера заднего вида, пакет теплых опций, отделка салона из экокожи и многое другое.
Omoda C7
Ранее «За рулем» сообщал, что семейные кроссоверы из Беларуси подешевели в РФ на 100-150 тыс. рублей.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: пресс-служба Omoda
Фото:Omoda
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22.05.2025
Фото:Omoda
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