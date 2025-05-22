#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
АВТОВАЗ готовится к продажам Искры — машины поехали к дилерам
22 мая
АВТОВАЗ готовится к продажам Искры — машины поехали к дилерам
Дилеры АВТОВАЗа в столичном регионе начали...
Идея лишать прав не оплативших ущерб по ДТП не сработает — и вот почему
22 мая
Идея лишать прав не оплативших ущерб по ДТП не сработает — и вот почему
Кадаков: Не оплативших ущерб по ДТП нужно...
Omoda C7
22 мая
Новый полноприводный кроссовер уже у российских дилеров: известна цена новинки
Новый флагманский кроссовер Omoda C7 появился у...

Новый полноприводный кроссовер уже у российских дилеров: известна цена новинки

Новый флагманский кроссовер Omoda C7 появился у дилеров в России

Рекомендуем
Еще одна «семерка» от Хавейла — сравнили ее с предшественником

Новый кроссовер Omoda C7 в России будет стоить от 3,4 млн рублей, продажи стартуют 27 мая.

Под капотом автомобиля безальтернативный 1,6-литровый турбомотор мощностью 150 л. с. (275 Нм), 7-ступенчатый робот, привод может быть передним либо полным.

Кроссовер будет доступен в пяти комплектациях. В начальной версии у него есть 18-дюймовые колесные диски, светодиодные фары, задний парктроник и камера заднего вида, пакет теплых опций, отделка салона из экокожи и многое другое.

Автопробег «Дороги Памяти» Пилоты LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, Михаил Митяев и Леонид Панфилов проехали через 7 городов России и поздравили жителей с 80-летием Великой Победы
СМОТРЕТЬ ФОТООТЧЕТ
Omoda C7
Omoda C7

Ранее «За рулем» сообщал, что семейные кроссоверы из Беларуси подешевели в РФ на 100-150 тыс. рублей.

Источник: пресс-служба Omoda

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Omoda
Количество просмотров 1
22.05.2025 
Фото:Omoda
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Omoda C7

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв