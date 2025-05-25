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Почему у машины тугая педаль тормоза: основные причины

Эксперт Балашов перечислил причины тугой педали тормоза в автомобиле

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Трудности при нажатии на педаль тормоза в автомобиле могут быть вызваны как особенностями конструкции узла, так и техническими неисправностями, рассказал директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов.

Трудность в нажатии педали может быть связана с поломкой вакуумного усилителя, например, с разгерметизацией шлангов, повреждением диафрагмы или выходом из строя насоса. Из-за этих неполадок для нажатия на тормоз приходится прилагать больше усилий. В электромобилях причиной такой проблемы может быть неправильная настройка электроники или сбой ПО.

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Также проблема может быть в самой системе. Например, попадание воздуха в гидравлический контур, износ или заклинивание компонентов, таких как суппорты или поршни. Применение некачественной тормозной жидкости также может привести к выходу из строя системы.

Также среди причин эксперт указал на неисправности в работе электронных систем безопасности, таких как ESP и ABS. Особенно это актуально, если датчики показывают неверные данные или есть ошибки в блоке управления.

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Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 4
25.05.2025 
Фото:Depositphotos
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