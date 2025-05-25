Нужно ли прогревать мотор летом: ответ эксперта

Эксперт Трушкова: летом двигатель не нужно прогревать дольше минуты

Прогревать двигатель в теплое время года нужно не дольше минуты. Двигатель и система смазки выходят на рабочий режим намного быстрее, чем зимой. Для мотора при легкой нагрузке это намного лучше, чем простой на месте, рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

Она пояснила, что в жару достаточно 20–30 секунд, чтобы масло разошлось по магистралям, давление в системе стабилизировалось, электроника адаптировалась к запуску.

Начинать движение нужно на спокойных оборотах и до достижения рабочей температуры не «раскручивать» двигатель выше 2500–3000 об/мин. Немного больше времени (около одной минуты) потребуется на прогрев машин с турбонаддувом и с ДВС с большим пробегом, а также после длительного простоя, пояснила Трушкова.

Она рассказала, что греть мотор до рабочей температуры на месте не нужно из-за высокого расхода бензина, загрязнения свечей, разжижения масла и плохой вентиляции подкапотного пространства.

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Источник: Российская газета