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Свистят динамики? Не всегда именно в них причина

Свист из колонок может сигнализировать о серьезной неисправности мотора

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Некоторые водители игнорируют посторонние звуки в динамиках, воспринимая свист или шипение как безобидную помеху. При этом особенно часто шум усиливается при нажатии на педаль газа. Но этот, казалось бы, незначительный симптом способен указывать на скрытую проблему под капотом, отмечают эксперты Правды.ру. Сначала подозрения падают на магнитолу или акустику - возможно, старые динамики, плохие дороги или отошел провод.

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Однако если шум зависит от оборотов двигателя, причина может крыться в системе зажигания. Чаще всего виноваты: заземление (масса), высоковольтные провода, свечи и катушки зажигания. Если в этих элементах есть искрение, повреждение или слабый контакт, аудиосистема улавливает наводку, превращаясь в своеобразный «детектор» неисправности.

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Проверить легко: откройте капот в темноте и попросите кого-то завести мотор. Если заметите искры между проводами — вот и источник шума.

После этого следует зачистить массу, обработать клеммы и контакты, заменить изношенные провода, проверить свечи и катушки. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы избавиться от шума и избежать последствий для двигателя.

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Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 8
20.05.2025 
Фото:freepik / freepik
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