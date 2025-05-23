Разобрали, собрали, продали – вскрыта преступная схема ввоза авто из Японии

В Красноярском крае пресечен незаконный ввоз автомобилей под видом запчастей

Сотрудники Красноярской таможни совместно с УФСБ выявили схему незаконной доставки автомобилей из Японии. Под видом автозапчастей в страну ввозились минивэны, а сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 14 млн рублей. В ходе проверки установлено, что двое жителей Зеленогорска организовали ввоз 18 транспортных средств в разобранном виде.

После пересечения границы они собирали эти машины и оформляли на них поддельные документы. Потом автомобили продавали на территории края как полностью легальные.

В отношении участников схемы возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "г" части 2 статьи 194 УК РФ – уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное группой лиц в особо крупном размере. За это предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

По информации Федеральной таможенной службы, операция по пресечению канала была проведена в результате оперативно-разыскных мероприятий и стала одним из крупнейших подобных дел в регионе за последнее время.

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Источник, фото: Федеральная таможенная служба/Telegram