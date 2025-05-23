Хорошо знакомый кроссовер Hyundai снова доступен в России: называем цены

В России появились в продаже кроссоверы Hyundai ix35 по цене от 2,5 млн рублей

Кроссовер Hyundai ix35, который официально продавался в России с 2010 по 2015 годы, вновь доступен на рынке благодаря альтернативным поставкам из КНР. Цены на него сейчас начинаются от 2,5 млн рублей.

За столько автомобиль готова привезти компания из Владивостока. Кроссовер предлагается в богатой комплектации GLS Leading, включающей салон из эко-кожи, климат-контроль, круиз-контроль, камеру заднего вида и многое другое.

Аналогичный автомобиль другая компания из Владивостока готова доставить за 2 759 123 рубля. В одном из шоурумов Екатеринбурга кроссовер из наличия предлагают за 2 800 000 рублей.

3 300 000 рублей новый Hyundai ix35 стоит у дилера в Стерлитамаке, у дилера из Краснодара автомобиль можно приобрести за 3 349 000 рублей.

Hyundai ix35

Все эти кроссоверы, кроме одного из Екатеринбурга, оснащены 2,0-литровым атмосферником мощностью 160 л.с. и 6-ступенчатой АКП. Экземпляр из Екатеринбурга оснащен 140-сильным бензиновым турбомотором на 1,4 литра, 7-ступенчатым роботом. Привод у всех Hyundai ix35 передний.

Hyundai ix35 для китайского рынка создан на базе кроссовера Kia Sportage предыдущего поколения и тоже имеет многорычажную заднюю подвеску.

Ранее «За рулем» сообщал, насколько новая Lada Iskra защищена от ржавчины.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Автоновости дня»