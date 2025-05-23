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1,5 л, 105 л.с., автомат: в РФ возобновили продажи недорогого кроссовера Toyota
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1,5 л, 105 л.с., автомат: в РФ возобновили продажи недорогого кроссовера Toyota
В России в продаже появился 7-местный кроссовер...

1,5 л, 105 л.с., автомат: в РФ возобновили продажи недорогого кроссовера Toyota

В России в продаже появился 7-местный кроссовер Toyota Rush по цене от ₽2,7 млн

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7-местный кроссовер Toyota Rush продолжают поставлять в Россию по альтернативным каналам. Цены на этот автомобиль сейчас начинаются от 2 690 000 рублей.

За столько кроссовер продает салон из Москвы. Уточняется, что все необходимые для постановки на учет документы для этой машины уже есть.

У автомобиля тканевый салон черного цвета со светло-бежевыми вставками и частично кожаной отделкой, есть мультимедиа с сенсором, однозонный климат-контроль, бесключевой доступ с функцией запуска двигателя с кнопки.

Автопробег «Дороги Памяти» Пилоты LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, Михаил Митяев и Леонид Панфилов проехали через 7 городов России и поздравили жителей с 80-летием Великой Победы
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3 850 000 рублей за новый Toyota Rush просят в Магнитогорске. Уточняется, что автомобиль привезли из ОАЭ, но внешне он ничем не отличается от первого.

Под капотом обоих кроссоверов 1,5-литровый атмосферник мощностью 105 л. с., автомат. Привод задний.

Ранее «За рулем» сообщал, насколько новая Lada Iskra защищена от ржавчины.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 1
23.05.2025 
Фото:Toyota
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