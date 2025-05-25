Недорогой, дерзкий и электрический: Fiat меняет правила на рынке микрогрузовиков

Трехколесный грузовик Fiat Tris разработан для доставки на «последней миле»

Stellantis представил неожиданный ответ на растущие цены электрических коммерческих авто – Fiat Tris, трехколесный микрогрузовик для доставки последней мили. Компактный, легкий и доступный, он создан для рынков Африки и Ближнего Востока, но Fiat уже подумывает о его запуске и в Европе. С Tris в компании пытаются доказать: чтобы быть полезным, электрический грузовик вовсе не должен быть большим и дорогим. Правда, про цену пока не сообщают.

Fiat Tris

С длиной 3,17 метра и грузоподъемностью 540 кг Tris предлагает на удивление просторную платформу (2,25 м²) и высокую маневренность. Он оснащен электромотором на 12 л.с., аккумулятором 6,9 кВт·ч и запасом хода 90 км. Заряжается от обычной розетки менее чем за 5 часов. Доступен в конфигурациях с кабиной, бортовой платформой и пикапом.

Интерьер простенький, но продуманный: цифровая панель приборов, USB-C, сетки для хранения, удобное сиденье. Отсутствие дверей облегчает частые посадки и высадки, а элементы безопасности (ремень, светодиоды, зуммер заднего хода) соответствуют европейским стандартам.

По словам генерального директора Fiat Оливье Франсуа, Tris способен «преобразить мобильность последней мили» и станет мощным инструментом для расширения доступа к работе и логистике. И если он приедет в Европу, дорогим электрогрузовикам точно придется потесниться.

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Источник: Carscoops