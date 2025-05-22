На популярном маркетплейсе начали продавать новые коммерческие автомобили

На маркетплейсе Ozon начались продажи коммерческих авто Газель и Соболь

Компания «Авторитэйл» разместила ассортимент продаваемых коммерческих автомобилей Газель и Соболь на маркетплейсе Ozon. Автомобиль легко и быстро можно купить онлайн, а затем забрать его самовывозом из пяти возможных дилерских центров.

Уточняется, что для коммерческих авто это один из первых опытов покупки в онлайн-формате. Самовывоз пока доступен только в Москве и Подмосковье, сообщает пресс-служба компании «Современные транспортные технологии».

При покупке онлайн за автомобилем сохраняются и гарантийная поддержка (до 4 лет), и все актуальные акции компании «Авторитэйл», действовавшие в официальных дилерских центрах на момент оформления заказа.

В каталоге Ozon представлено множество разных версий Соболя и Газели.

Ранее «За рулем» сообщал, что семейные кроссоверы из Беларуси подешевели в РФ на 100-150 тыс. рублей.

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Источник: «Автостат»