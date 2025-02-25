Заменят ли маркетплейсы автосалоны

Автоэксперт Кузнецов навзал плюсы и минусы покупки авто на маркетплейсах

Продажи новых машин через маркетплейсы в конце 2024 года выросли в восемь раз год к году, писали ранее «Известия» со ссылкой на исследования аналитиков. Тренд на покупку машин онлайн с доставкой подтверждали и сами торговые площадки. Заместитель генерального директора по цифровой трансформации ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр Олег Кузнецов перечислил нюансы, а также плюсы и минусы покупки авто на маркетплейсах.

Комментарий эксперта

Олег Кузнецов, Заместитель генерального директора по цифровой трансформации ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр:

– Пока модель покупки через маркетплейс предусматривает полную оплату по карте за автомобиль и отсутствие возможности сдать авто в трейд-ин или приобрести в кредит, что сужает список потенциальных покупателей. Пока это больше тестирование гипотезы и нового канала продаж. Эта история, которая точно будет развиваться, глядя на другие отрасли, но говорить о том, что маркетплейс полностью заменит продажу в автосалоне еще очень и очень преждевременно.

Продажа через маркетплейс стоит на текущий момент не дешевле для автодилера, чем привлечение клиента через традиционные каналы рекламы, а сама сделка несет множество организационных и юридических нюансов, начиная с подготовки контента и управления выгрузками на маркетплейсы, продолжая вопросами доставки и возврата автомобилей при онлайн продаже, и оканчивая новыми процессами документооборота и бухгалтерии, подытожил специалист.

Ранее «За рулем» сообщил, что стартовали продажи нового кроссовера Chery по цене Lada Vesta.

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Источник: «Известия»