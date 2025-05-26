Взорвется или загорится: что нельзя оставлять в машине летом

Эксперт Крюков призвал не оставлять батарейки и телефоны в машине летом

Летом температура в салоне стоящей на солнце машины может подняться до +70°C. Поэтому оставлять в авто зарядки, телефоны, пауэрбанки и другую технику опасно, рассказал руководитель «Рольф Автогарант» Алексей Крюков.

Рабочая температура литийионных аккумуляторов в современных гаджетах составляет +45°C. Более высокая температура ускоряет химический износ батареи, приводит к ее вздутию, а иногда может вызвать возгорание или взрыв.

Чем дольше устройство лежит на жаре, тем больше риск негативных последствий. Даже если снаружи корпус прибора не нагрелся, внутри температура может быть критической, отметил специалист.

Он напомнил, что нельзя оставлять в машине в жаркую погоду зарядные адаптеры в прикуривателе, телефоны и навигаторы на лобовом стекле, аэрозоли и батарейки.

От повышенной температуры в салоне страдают флешки и карты памяти (деградируют и теряют данные), электронные брелоки/ключи (теряют контакт или «глючат»), наушники и мелкие аксессуары (пластиковые элементы деформируются), а также очки с поляризацией (может «повести» линзы).

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Источник: Российская газета