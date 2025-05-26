Взорвется или загорится: что нельзя оставлять в машине летом

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Летом температура в салоне стоящей на солнце машины может подняться до +70°C. Поэтому оставлять в авто зарядки, телефоны, пауэрбанки и другую технику опасно, рассказал руководитель «Рольф Автогарант» Алексей Крюков.

Рабочая температура литийионных аккумуляторов в современных гаджетах составляет +45°C. Более высокая температура ускоряет химический износ батареи, приводит к ее вздутию, а иногда может вызвать возгорание или взрыв.

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Чем дольше устройство лежит на жаре, тем больше риск негативных последствий. Даже если снаружи корпус прибора не нагрелся, внутри температура может быть критической, отметил специалист.

Он напомнил, что нельзя оставлять в машине в жаркую погоду зарядные адаптеры в прикуривателе, телефоны и навигаторы на лобовом стекле, аэрозоли и батарейки.

От повышенной температуры в салоне страдают флешки и карты памяти (деградируют и теряют данные), электронные брелоки/ключи (теряют контакт или «глючат»), наушники и мелкие аксессуары (пластиковые элементы деформируются), а также очки с поляризацией (может «повести» линзы).

Ранее «За рулем» сообщал, насколько новая Lada Iskra защищена от ржавчины.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 4
26.05.2025 
Фото:freepik / freepik
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