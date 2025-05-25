Названы основные причины плохой работы кондиционера в машине

Эксперт Стрельбицкий перечислил 5 причин плохой работы автокондиционера

Основные причины плохой работы кондиционера в машине назвал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

Он пояснил, что со временем уплотнительные элементы, прокладки и соединения кондиционера теряют герметичность, особенно на машинах с большим пробегом. Из-за этого хладагент постепенно вытекает из системы, что сказывается на качестве охлаждения воздуха, пояснил специалист.

Также может быть забит грязью и пухом конденсатор, что ведет к ухудшению теплообмена, перегреву и автоматическому отключению системы. Возможна коррозия, что иногда приводит к образованию трещин и дополнительным утечкам хладагента.

Поломка компрессора полностью парализует работу кондиционера.

Грязный или забитый салонный фильтр ограничивает поток воздуха, снижает эффективность охлаждения и может провоцировать неприятный запах в салоне, рассказал Стрельбицкий.

Испаритель кондиционера может забиваться грязью, в нем появляются грибок и бактерии. Это ухудшает охлаждение и вызывает неприятный запах, отметил эксперт.

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Источник: «Газета.Ru»