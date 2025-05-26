Дилеры распродают машины 2023 года: эти 2-летние авто покупают охотнее всего

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«Автостат» назвал топ-5 лидеров среди автомобилей 2023 года

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За 20 недель текущего года в России было продано 17,6 тыс. новых легковушек 2023 г. в., сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Это составляет 4,4% от общего объема продаж новых машин за данный период. Всего было продано 396,7 тыс. автомобилей.

Среди марок лидером по продажам машин 2023 года стал Changan (1210 проданных авто 2023 года). Далее следуют JAC (1116 шт.), SWM (1109 шт.), Lada (1055 шт.), BMW (924 шт.).

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Ранее «За рулем» сообщал, что в продаже появился новый просторный экономичный седан от Nissan за 1,8 млн рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: telegram-канал директора агентства «Автостат» Сергея Целикова

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 8
26.05.2025 
Фото:Depositphotos
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