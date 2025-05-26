Не дают кредит? Как россияне обходят банковские отказы

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Автозаймы вместо кредитов: россияне берут деньги под залог авто

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В России наблюдается стремительный рост популярности автозаймов. По данным Банка России, в первом квартале 2025 года их доля в потребительском кредитовании достигла 9% в шесть раз больше, чем годом ранее. Причиной стал рост отказов по заявкам на классические кредиты, в результате чего микрофинансовые организации начали активно предлагать займы под залог автомобилей. Такие займы чаще всего берут не на покупку машин, а для решения бытовых задач – ремонта авто или жилья.

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Автозаймы чаще оформляют граждане с высокой долговой нагрузкой. В 2024 году 86–88% выданных займов приходились на клиентов, тратящих более половины дохода на погашение долгов. В начале 2025 года эта доля снизилась до 60%, но по-прежнему остается значительной. Заемщикам привлекают более длительные сроки кредитов (до 4 лет) и относительно приемлемые условия по сравнению с «займами до зарплаты», хотя ставки по автозаймам, в среднем, составляют около 83% годовых.

Рост популярности автозаймов вызвал обеспокоенность регулятора. С июля 2025 года вступают ограничения, ограничивающие долю выдач закредитованным клиентам. Тем временем МФО смещают акцент на средне- и долгосрочные займы, чтобы снизить ежемесячные платежи и повысить шансы одобрения. Автозаймы бывают как целевыми (на покупку авто), так и нецелевыми (обеспеченными залогом), и обе категории будут регулироваться строже.

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Несмотря на высокие ставки (вплоть до 90% годовых), автозаймы остаются востребованным инструментом для тех, кому банки отказывают из-за плохой кредитной истории или высокой долговой нагрузки. С точки зрения МФО риски невелики – сумма займа обычно составляет около 50–60% от рыночной стоимости автомобиля. Однако эксперты предостерегают: массовый уход заемщиков в этот сегмент может привести к росту дефолтов и потере машин заемщиками, что делает тенденцию тревожной с социальной точки зрения.

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Источник: «Российская газета»

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Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 8
26.05.2025 
Фото:freepik / freepik
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