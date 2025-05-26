Haval, Bestune и другие: эти марки повысили скидки на свои машины

В России за неделю подешевели автомобили семи брендов

По данным сервиса CARgument, в РФ с 19 по 23 мая семь автомобильных марок повысили скидки на свои машины. Так, бренд Haval увеличил на 150 тыс. рублей скидки на внедорожник H5 2024 г. в. с дизелем 2.0, на 200 тыс. рублей стал доступнее внедорожник H9 с дизелем 2.4. Марка Tank предоставила дисконт в 500 тыс. рублей на внедорожники Tank 700 2024 г. в.

Бренд Belgee повысил на 40 тыс. рублей (до 150 тыс. рублей) скидку на кроссовер Х70. Bestune предоставляет дисконт в 200 тыс. рублей на лифтбеки B70 2023 г. в., а обновленные B70 и кроссоверы Т90 можно купить со скидкой в 50 тыс. рублей. Кроссоверы T55 2023 г. в. стали доступнее на 100 тыс. рублей.

Также подешевели кроссоверы Li Auto от дистрибьютора Sinomach: L6 – минус 300 000-400 000 руб.; L7 – минус 300 000-500 000 руб.; L9 – скидка 300 000 руб. (Pro 25PY).

Бренд KGM установил скидку в 550 000 руб. на модель Rexton 2024 года.

VGV изменил скидки на комплектации 2024 года U70 Pro (плюс 100 000 руб. кроме Comfort 5 / 7 seats). На комплектации Comfort 5 / 7 seats установлена скидка 100 000 – 150 000 руб. VGV U75 Plus стал доступнее на 100 000 – 150 000 руб.

Также бренд установил скидки на комплектации тех же моделей 2025 года: U70 Pro – 100 000 руб. (кроме Comfort 5 / 7 seats); U75 Plus – 100 000 руб.

Ранее «За рулем» сообщал, что в продаже появился новый просторный экономичный седан от Nissan за 1,8 млн рублей.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: telegram-канал автомаркетолога Олега Мосеева