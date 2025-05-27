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Таксопарки спешат закупаться иномарками из-за закона о локализации

«Автостат»: таксопарки в РФ начнут закупать иномарки из-за закона о локализации

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В случае подписания законопроекта об установлении требований к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве легковых такси, ожидается повышение спроса на автомобили. Парки захотят успеть закупить иномарки и внести их в региональные реестры такси до 1 марта 2026 года, предполагает председатель Общественного Совета по развитию такси Ирина Зарипова.

При этом закупки ограничиваются высокими ставками по кредитам и лизингу, и немногие перевозчики могут себе позволить крупные вложения. Поэтому массовое обновление про запас вряд ли случится, это будут «точечные закупки, где есть ресурсы», считает Зарипова.

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Руководитель отдела по связям с общественностью сервиса «Максим» Павел Стенников пояснил, что машины из автопарков, которые эксплуатируются в такси круглосуточно, заменяются, в среднем, каждые 3-4 года. По возможности, те перевозчики, которые не готовы перейти на российские машины, постараются обновить автомобили и внести их в реестр такси до 1 марта 2026-го. А небольшие автопарки в регионах и без закона о локализации давно закупают Гранту – просто как самые дешевые автомобили, отметил Стенников.

Ранее «За рулем» сообщал, что назван самый популярный в России китайский седан.

Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 12
27.05.2025 
Фото:Unsplash
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