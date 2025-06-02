Названы автомобили, внешность которых устареет уже через пару лет

Jalopnik: в ближайшем будущем облик купе-кроссоверов выйдет из моды

Есть автомобили, облик которых практически вечен: к таковым можно отнести, например, внедорожники Niva Legend и Mercedes Gelandewagen, а также компактный Mini или маслкар Ford Mustang первого поколения. Но есть и другой полюс: машины, которые прямо сейчас выглядят свежо и круто, но проверку временем не пройдут. Американское издание Jalopnik составило собственный список таких автомобилей.

BMW X6

Для начала автор статьи дает несколько примеров «некрасиво состарившихся» машин из недавнего прошлого – среди них оказались хорошо известные у нас Hummer H2 и Chrysler PT Cruiser... Согласны ли вы с такими примерами? Оставляйте свои мнения в комментариях, а мы пока пробежимся по списку автомобилей, которые стремительно морально устаревают прямо сейчас.

Итак, по мнению журналистов США, не имеют шанса надолго остаться в истории все модели Tesla, все текущие модели Toyota, купе-внедорожники BMW X6 и Mercedes-Benz GLC, премиум-внедорожник Mercedes-Maybach GLS, модели линейки Mercedes-Benz EQ, пикапы Ram и Chevrolet Silverado, нынешнее поколение Chevrolet Corvette, кроссоверы Mitsubishi Eclipse Cross и Lexus TX, все Kia и Hyundai последних лет, а также все автомобили с обвесом из неокрашенного пластика и все машины с подсветкой логотипов... Что вы исключили бы из этого списка, а что добавили бы – из актуальных для нашего рынка машин? Как, например, обстоят дела с живучестью дизайна Москвич 3 или Lada Iskra?

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Источник: Jalopnik