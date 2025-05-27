Названы три надежных японских кроссовера стоимостью до 1 млн рублей

Эксперт Житнухин перечислил три надежных б/у японских кроссовера до 1 млн рублей

Среди японских кроссоверов с пробегом стоимостью до 1 млн рублей встречаются достойные варианты, рассказал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Он отметил, что Mitsubishi Outlander второго поколения – это один из самых надежных кроссоверов на рынке. Среди плюсов просторный салон и большой багажник. Ресурс двигателей равен 300-400 тыс. километров. Из неисправностей у этих машин часто ломается блок бесключевого доступа, датчик парктроника, датчик кислорода, амортизаторы.

Mitsubishi Outlander

У Toyota RAV4 третьего поколения моторы выхаживают по 400 тыс. километров. Но на кузове быстро появляются сколы, что со временем приводит к очагам коррозии. Среди минусов этого авто также низкое качество шумоизоляции.

Двигатели Subaru Forester второго поколения способны пройти 250 тыс. километров, рассказал специалист. Среди минусов модели склонность к перегреву у моторов объемом 2,5 литра. Стойки стабилизатора, сайлентблоки передних рычагов, задние ступичные подшипники требуют замены на пробегах от 50 тыс. километров.

Toyota RAV4

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Subaru Forester

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Источник: Газета.Ru