#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эксперт сравнил стоимость обслуживания китайских, корейских и европейских машин
27 мая
Эксперт сравнил стоимость обслуживания китайских, корейских и европейских машин
Эксперт Мартынов: обслуживание «китайцев» на...
Названы три надежных японских кроссовера стоимостью до 1 млн рублей
27 мая
Названы три надежных японских кроссовера стоимостью до 1 млн рублей
Эксперт Житнухин перечислил три надежных б/у...
Монтаж опор перекроет ЗСД у Шкиперского протока
27 мая
Монтаж опор перекроет ЗСД у Шкиперского протока
В Петербурге на ЗСД из-за дорожных работ...

Названы три надежных японских кроссовера стоимостью до 1 млн рублей

Эксперт Житнухин перечислил три надежных б/у японских кроссовера до 1 млн рублей

Рекомендуем
Полный привод, гидроавтомат, фаркоп — испытали новую версию кроссовера

Среди японских кроссоверов с пробегом стоимостью до 1 млн рублей встречаются достойные варианты, рассказал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Он отметил, что Mitsubishi Outlander второго поколения – это один из самых надежных кроссоверов на рынке. Среди плюсов просторный салон и большой багажник. Ресурс двигателей равен 300-400 тыс. километров. Из неисправностей у этих машин часто ломается блок бесключевого доступа, датчик парктроника, датчик кислорода, амортизаторы.

Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Автопробег «Дороги Памяти» Пилоты LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, Михаил Митяев и Леонид Панфилов проехали через 7 городов России и поздравили жителей с 80-летием Великой Победы
СМОТРЕТЬ ФОТООТЧЕТ

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

У Toyota RAV4 третьего поколения моторы выхаживают по 400 тыс. километров. Но на кузове быстро появляются сколы, что со временем приводит к очагам коррозии. Среди минусов этого авто также низкое качество шумоизоляции.

Двигатели Subaru Forester второго поколения способны пройти 250 тыс. километров, рассказал специалист. Среди минусов модели склонность к перегреву у моторов объемом 2,5 литра. Стойки стабилизатора, сайлентблоки передних рычагов, задние ступичные подшипники требуют замены на пробегах от 50 тыс. километров.

Toyota RAV4
Toyota RAV4

Ранее «За рулем» сообщал, что назван самый популярный в России китайский седан.

Subaru Forester
Subaru Forester

Источник: Газета.Ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Unsplash | Производители
Количество просмотров 2
27.05.2025 
Фото:Unsplash | Производители
Поделиться:
Оцените материал:
0