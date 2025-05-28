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Подвеска на Ниве Спорт — будут менять или нет?

Детали подвески на всех проданных внедорожниках Niva Sport будут заменены

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Журналист Владимир Мельников опубликовал видео с внедорожником Lada Niva Sport, оснащенным усовершенствованной задней подвеской. Напомним, у первых товарных автомобилей выявились проблемы: нижние рычаги задней подвески «4 link» оказались недостаточно прочными, а в целом подвеска не обеспечивала достаточной угловой жесткости – задняя часть кузова «гуляла» в поперечном направлении.

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Теперь же нижние рычаги усилили (заметим, что на свежих фото из Тольятти – уже вторая итерация работ над этим местом), а верхние, которым посвящено новое видео, закреплены по-иному: один из сайлент-блоков каждого рычага заменен на более жесткий, а второй – и вовсе заменен на сферический шарнир, рассказывает Мельников.

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По его словам, поведение машины сильно поменялось: машина не раскачивается, не уходит в занос и позволяет выполнять маневр переставки с большей скоростью, не жертвуя безопасностью. Характер управляемости поменялся в сторону более сбалансированного, при этом добавив Ниве азарта. Сообщается также, что АВТОВАЗ и «Лада Спорт» ведут работу с поставщиками, чтобы обеспечить стабильное качество компонентов подвески, а проблемные детали на уже проданных машинах дилеры будут бесплатно менять в ходе ТО-0.

Источник: Владимир Мельников

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 6
28.05.2025 
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+71