Подвеска на Ниве Спорт — будут менять или нет?

Детали подвески на всех проданных внедорожниках Niva Sport будут заменены

Журналист Владимир Мельников опубликовал видео с внедорожником Lada Niva Sport, оснащенным усовершенствованной задней подвеской. Напомним, у первых товарных автомобилей выявились проблемы: нижние рычаги задней подвески «4 link» оказались недостаточно прочными, а в целом подвеска не обеспечивала достаточной угловой жесткости – задняя часть кузова «гуляла» в поперечном направлении.

Теперь же нижние рычаги усилили (заметим, что на свежих фото из Тольятти – уже вторая итерация работ над этим местом), а верхние, которым посвящено новое видео, закреплены по-иному: один из сайлент-блоков каждого рычага заменен на более жесткий, а второй – и вовсе заменен на сферический шарнир, рассказывает Мельников.

По его словам, поведение машины сильно поменялось: машина не раскачивается, не уходит в занос и позволяет выполнять маневр переставки с большей скоростью, не жертвуя безопасностью. Характер управляемости поменялся в сторону более сбалансированного, при этом добавив Ниве азарта. Сообщается также, что АВТОВАЗ и «Лада Спорт» ведут работу с поставщиками, чтобы обеспечить стабильное качество компонентов подвески, а проблемные детали на уже проданных машинах дилеры будут бесплатно менять в ходе ТО-0.

Источник: Владимир Мельников