#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Renault Duster
28 мая
Знакомый кроссовер Renault снова можно купить в России: цены доступны
В России в продаже появились новые Renault...
Минздрав готовит список лекарств, влияющих на реакцию водителей
28 мая
Минздрав готовит список лекарств, влияющих на реакцию водителей
Среди запрещенных за рулем препаратов будут...
Скидки на авто
28 мая
Снижение цен до 13%: пять популярных б/у кроссоверов подешевели в РФ в 2025 году
Стоимость пяти популярных в России подержанных...

150 л.с., 1,6 л, полный привод: в РФ начались продажи нового кроссовера

Бренд Omoda официально представил в России новый флагманский кроссовер C7

Рекомендуем
Можно ли ездить с заблокированным дифференциалом

Марка Omoda провела в Москве официальную презентацию своего нового флагманского кроссовера Omoda C7. Его стоимость – от 3 399 900 до 4 049 900 рублей в зависимости от оснащения (без учета скидок).

Под капотом C7 150-сильный бензиновый турбированный мотор объемом 1,6 литра и 7-ступенчатый робот. Автомобиль доступен в пяти комплектациях: Joy, Lifestyle, Drive, Active и Supreme. Первые две исключительно переднеприводные, а остальные три доступны в полноприводном исполнении.

Автопробег «Дороги Памяти» Пилоты LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, Михаил Митяев и Леонид Панфилов проехали через 7 городов России и поздравили жителей с 80-летием Великой Победы
СМОТРЕТЬ ФОТООТЧЕТ

У всех кроссоверов есть пакет теплых опций, включающий обогрев лобового и заднего стекол, наружных зеркал, форсунок стеклоомывателя, руля и сидений.

Omoda C7
Omoda C7

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Уже в начальной комплектации у Omoda C7 есть 18-дюймовые колесные диски, светодиодные фары, задний парктроник, электропривод багажника, отделка салона из экокожи, цифровая приборная панель, экран мультимедийной системы диагональю 15,6 дюйма и много других опций.

В топовой версии Supreme 4WD доступны панорамная крыша с люком, центральная подушка безопасности и прочее.

Гарантия на Omoda C7 составляет три года или 100 000 километров пробега.

Ранее «За рулем» сообщал, что в продаже появился редкий российский военный внедорожник Тигр.

Omoda C7
Omoda C7
Omoda C7
Omoda C7
Omoda C7

Источник: Omoda

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Omoda
Количество просмотров 17
28.05.2025 
Фото:Omoda
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Omoda C7

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв