150 л.с., 1,6 л, полный привод: в РФ начались продажи нового кроссовера

Бренд Omoda официально представил в России новый флагманский кроссовер C7

Марка Omoda провела в Москве официальную презентацию своего нового флагманского кроссовера Omoda C7. Его стоимость – от 3 399 900 до 4 049 900 рублей в зависимости от оснащения (без учета скидок).

Под капотом C7 150-сильный бензиновый турбированный мотор объемом 1,6 литра и 7-ступенчатый робот. Автомобиль доступен в пяти комплектациях: Joy, Lifestyle, Drive, Active и Supreme. Первые две исключительно переднеприводные, а остальные три доступны в полноприводном исполнении.

У всех кроссоверов есть пакет теплых опций, включающий обогрев лобового и заднего стекол, наружных зеркал, форсунок стеклоомывателя, руля и сидений.

Omoda C7

Уже в начальной комплектации у Omoda C7 есть 18-дюймовые колесные диски, светодиодные фары, задний парктроник, электропривод багажника, отделка салона из экокожи, цифровая приборная панель, экран мультимедийной системы диагональю 15,6 дюйма и много других опций.

В топовой версии Supreme 4WD доступны панорамная крыша с люком, центральная подушка безопасности и прочее.

Гарантия на Omoda C7 составляет три года или 100 000 километров пробега.

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Источник: Omoda