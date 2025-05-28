В Ульяновске из-за тополиного пуха сгорел редкий УАЗ

Из-за подожженного тополиного пуха в Ульяновске сгорел редкий УАЗ Симбир

Тополиный пух, жара, УАЗ... В Ульяновске сгорел внедорожник УАЗ довольно редкой модели Симбир.

Как сообщила пресс-служба МЧС России, играющие на улице Рябикова дети подожгли тополиный пух, и огонь быстро перекинулся на стоящий неподалеку автомобиль. Десяти пожарным на двух спецавтомобилях удалось справиться с огнем, в инциденте никто не пострадал. Но, судя по опубликованным фотографиям, машина оказалась практически полностью уничтожена.

По всей видимости, в кадре именно УАЗ Симбир. Эта машина являлась удлиненной на 360 мм по колесной базе модификацией УАЗ-3160, который проектировали как первый гражданский автомобиль Ульяновского автозавода; дизайн разрабатывался на АВТОВАЗе.

С 2000 года выпускался УАЗ-3162 с мостами «спайсер» с колеей 1445 мм, а с 2002 года пошел выпуск УАЗ-31622 Симбир, у которых был уже «спайсер» с колеей 1600 мм и 16-клапанник ЗМЗ вместо использовавшегося ранее УМЗ. Эта модель считается полноценным конструктивным предшественником нынешнего УАЗаПатриот. С 2002 по 2005 год было выпущено всего около 4,8 тыс. внедорожников УАЗ Симбир.

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Источник: МЧС России