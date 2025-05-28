Доступный полноприводный 150-сильный кроссовер уже в продаже: подробности и цены

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В России дилеры уже начали предлагать полноприводные Chery Tiggo 7L

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Дилеры в России уже продают полноприводные Chery Tiggo 7L AWD. При этом в компании Chery планируют запустить продажи лишь осенью.

Автомобили предлагают на классифайдах по цене 2,8 и 3,08 млн рублей в зависимости от комплектации. Уточняется, что это Chery Tiggo 7L российской сборки.

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«Представить полноприводные версии официально мы планируем осенью – что означает и вывести их в продажу», – высказались на эту тему в пресс-службе Chery.
Chery Tiggo 7L
Chery Tiggo 7L

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Chery Tiggo 7L официально продается в РФ с апреля, но только с передним приводом и в двух комплектациях по цене от 2,98 и 3,1 млн рублей. Он оснащен 150-сильным турбомотором объемом 1,6 литра и 7-ступенчатым роботом.

Ранее «За рулем» сообщал, что в продаже появился редкий российский военный внедорожник «Тигр».

Источник: «Китайские автомобили»

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Ушакова Ирина
Фото:Chery
Количество просмотров 12
28.05.2025 
Фото:Chery
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Отзывы о Chery Tiggo (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Chery Tiggo  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
тихий, надежный движок, коробка не воет, ничего не ломается
Недостатки:
пластик поскрипывает, динамики бы побольше
Комментарий:
купил б/у с пробегом продав овноладу, проблем не знаю, езжу радуюсь, кто ругает Китай либо заказные боты, либо дебилы, сравнивал с рав4 второго поколения, Китай лучше по подвеске, мотор не шумит, надежен. Так что кто хочет платить за название, ради бога, а я свои деньги считать умею
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