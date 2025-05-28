Доступный полноприводный 150-сильный кроссовер уже в продаже: подробности и цены

В России дилеры уже начали предлагать полноприводные Chery Tiggo 7L

Дилеры в России уже продают полноприводные Chery Tiggo 7L AWD. При этом в компании Chery планируют запустить продажи лишь осенью.

Автомобили предлагают на классифайдах по цене 2,8 и 3,08 млн рублей в зависимости от комплектации. Уточняется, что это Chery Tiggo 7L российской сборки.

«Представить полноприводные версии официально мы планируем осенью – что означает и вывести их в продажу», – высказались на эту тему в пресс-службе Chery.

Chery Tiggo 7L

Chery Tiggo 7L официально продается в РФ с апреля, но только с передним приводом и в двух комплектациях по цене от 2,98 и 3,1 млн рублей. Он оснащен 150-сильным турбомотором объемом 1,6 литра и 7-ступенчатым роботом.

Ранее «За рулем» сообщал, что в продаже появился редкий российский военный внедорожник «Тигр».

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Источник: «Китайские автомобили»