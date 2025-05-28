Знакомый кроссовер Renault снова можно купить в России: цены доступны

В России в продаже появились новые Renault Duster по цене от 2,5 млн рублей

Хорошо знакомый россиянам кроссовер Renault Duster до сих пор есть в продаже. Новые автомобили в «старом» кузове сейчас продаются сразу в нескольких городах РФ по цене от 2 490 000 рублей.

Новый Duster сейчас дешевле всего стоит в Петербурге. За 2 490 000 рублей местный автосалон предлагает кроссовер в комплектации Drive со 117-сильным атмосферником объемом 1.6 и МКП. У этого экземпляра есть кондиционер, бортовой компьютер, мультируль, аудиомагнитола с небольшим монохромным экраном, Bluetooth.

Еще один Дастер в небогатой комплектации Life с тем же мотором предлагают за 2 550 000 рублей в городе Вельск Архангельской области. За 2 637 500 рублей в Новосибирске готовы доставить под заказ импортную версию со 114-сильным мотором 1.6 и вариатором, а еще два Duster есть в наличии в Хабаровске.

По цене 2 750 000 рублей в Хабаровске доступен экземпляр с 1,5-литровым 109-сильным дизелем и МКП, а за 2 950 000 тысяч там же предлагают экземпляр со 150-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,3 литра и МКП.

Renault Duster второго поколения официально вышел на рынок РФ в феврале 2021 года.

Renault Duster

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Источник: «Автоновости дня»