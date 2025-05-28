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Знакомый кроссовер Renault снова можно купить в России: цены доступны

В России в продаже появились новые Renault Duster по цене от 2,5 млн рублей

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Хорошо знакомый россиянам кроссовер Renault Duster до сих пор есть в продаже. Новые автомобили в «старом» кузове сейчас продаются сразу в нескольких городах РФ по цене от 2 490 000 рублей.

Новый Duster сейчас дешевле всего стоит в Петербурге. За 2 490 000 рублей местный автосалон предлагает кроссовер в комплектации Drive со 117-сильным атмосферником объемом 1.6 и МКП. У этого экземпляра есть кондиционер, бортовой компьютер, мультируль, аудиомагнитола с небольшим монохромным экраном, Bluetooth.

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Еще один Дастер в небогатой комплектации Life с тем же мотором предлагают за 2 550 000 рублей в городе Вельск Архангельской области. За 2 637 500 рублей в Новосибирске готовы доставить под заказ импортную версию со 114-сильным мотором 1.6 и вариатором, а еще два Duster есть в наличии в Хабаровске.

По цене 2 750 000 рублей в Хабаровске доступен экземпляр с 1,5-литровым 109-сильным дизелем и МКП, а за 2 950 000 тысяч там же предлагают экземпляр со 150-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,3 литра и МКП.

Renault Duster второго поколения официально вышел на рынок РФ в феврале 2021 года.

Renault Duster
Renault Duster

Ранее «За рулем» сообщал, что в продаже появился редкий российский военный внедорожник «Тигр».

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Renault
Количество просмотров 17
28.05.2025 
Фото:Renault
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Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
Недостатки:
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Комментарий:
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету
+27