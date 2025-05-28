Эту популярную модель Шкоды выпускали в России, теперь ее привозят из Китая

В России появились новые Skoda Rapid – цены стартуют от 2,2 млн рублей

Доступная и практичная Skoda Rapid, которая ранее выпускалась в России, теперь вновь доступна (относительно), но уже по другим каналам поставок. На популярных классифайдах представлены единичные предложения таких автомобилей с ценой от 2 175 000 рублей. Поставляют эти автомобили из Китая. В отличие от российской версии лифтбека, китайская модель – классический седан с заметными отличиями в дизайне: иная форма фар и бамперов, другая решетка радиатора, капот и крылья. Интерьер при этом больше напоминает первый российский Rapid.

Skoda Rapid

Самый доступный седан Skoda Rapid китайской сборки стоит 2 175 000 рублей и продается в мультибрендовом салоне Ростова-на-Дону. Машина оснащена кожаным салоном, панорамным люком, мультимедийной системой с большим сенсорным экраном, камерой заднего вида, климат-контролем, светодиодной оптикой, 16-дюймовыми литым дисками и т. д.

Skoda Rapid

Белый Rapid такой же комплектации продает дилер из Казани по цене 2 360 000 рублей, а самый дорогой вариант выставлен частным лицом из Пензы за 2 400 000 рублей.

Все импортные четырехдверные Rapid оснащены 1,5-литровым бензиновым атмосферным мотором MPI мощностью 112 л.с., работающим вместе с классическим 6-ступенчатым автоматом.

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Источник: «Автоновости дня»