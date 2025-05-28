Эту популярную модель Шкоды выпускали в России, теперь ее привозят из Китая

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Доступная и практичная Skoda Rapid, которая ранее выпускалась в России, теперь вновь доступна (относительно), но уже по другим каналам поставок. На популярных классифайдах представлены единичные предложения таких автомобилей с ценой от 2 175 000 рублей. Поставляют эти автомобили из Китая. В отличие от российской версии лифтбека, китайская модель – классический седан с заметными отличиями в дизайне: иная форма фар и бамперов, другая решетка радиатора, капот и крылья. Интерьер при этом больше напоминает первый российский Rapid.

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Skoda Rapid
Skoda Rapid

Самый доступный седан Skoda Rapid китайской сборки стоит 2 175 000 рублей и продается в мультибрендовом салоне Ростова-на-Дону. Машина оснащена кожаным салоном, панорамным люком, мультимедийной системой с большим сенсорным экраном, камерой заднего вида, климат-контролем, светодиодной оптикой, 16-дюймовыми литым дисками и т. д.

Skoda Rapid
Skoda Rapid

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Белый Rapid такой же комплектации продает дилер из Казани по цене 2 360 000 рублей, а самый дорогой вариант выставлен частным лицом из Пензы за 2 400 000 рублей.

Все импортные четырехдверные Rapid оснащены 1,5-литровым бензиновым атмосферным мотором MPI мощностью 112 л.с., работающим вместе с классическим 6-ступенчатым автоматом.

Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Фото:Skoda
Количество просмотров 15
28.05.2025 
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Rapid  (11)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Rapid   2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Динамичный, клиренс 18 см, эргономика салона, продуманный до мелочей.
Недостатки:
замечены не были
Комментарий:
АМ 2019 года выпуска, 1рест, 1.4 czca, dsg 7 (dq200), комплектация актив + ( есть все кроме спортивных сидений и черных безделушек ). На данный момент, исходя из своих наблюдений - могу отметить, что старый рапид лучше нового. Объективно ничего нового в новой модели не появилось: платформа та-же, оснащение то-же, более того - на чем - то в новом рапиде сэкономили ( бардачек без микролифта, воздуховоды в салоне стали хлипкими), за то ценник выкатить не забыли :) Такое ощущение что просто на скорую руку что - то состряпали, просто потому, что пора бы уже модель обновить... Ну это ладно. Самый кекес заключается в том, что еще и WV Polo обновили) Так вот что новый рапид, что пылесос, теперь ничем не отличаются, кроме морды, и ОТСУТСТВИЕМ У ПОЛО ТУМАНОК В ЛЮБОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ И КАК ДОП. ОБАРУДОВАНИЯ) Они туда вместо туманок-парктроники вкорячили))) М-Маркетинг.
+6