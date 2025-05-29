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Названа дата начала проверок наличия полиса ОСАГО по камерам

Проверка ОСАГО по камерам может начать работать с 1 ноября

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Проверка наличия полиса ОСАГО по камерам начнет действовать с 1 ноября в полном объеме без проведения экспериментов, пишет «Прайм» со ссылкой на президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева.

Ввести автоматическую проверку наличия полисов ОСАГО у автовладельцев с использованием камер фото- и видеофиксации было предложено на заседании Госсовета в апреле. Сейчас, по оценкам РСА, ОСАГО не оформлено примерно у 7–10% собственников авто в России.

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Президент РФ Владимир Путин ранее поручил усовершенствовать администрирование нарушений в виде езды без ОСАГО, обеспечив применение для этих целей средств фото-и видеофиксации. Поручение должно быть выполнено до 1 ноября текущего года.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый доступный внедорожник с полным приводом появится в России.

Источник: «Прайм»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
29.05.2025 
Фото:Depositphotos
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