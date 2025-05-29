Главным поставщиком японских машин в Россию стал Китай

Эксперт Целиков: 74% автомобилей марки Toyota привезли в РФ из Китая

До 2022 года в Россию не поставлялись автомобили Toyota китайской сборки, но теперь, в основном, их везут из КНР, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он проследил, как увеличивался импорт китайских Toyota.

Первые китайские Toyota появились в России в самом конце 2022 года. Зарегистрировано было всего 9 штук. В 2023 году уже больше трети (8,4 тысячи авто, 36%) новых автомобилей Toyota, проданных в РФ, были китайской сборки.

В 2024 году уже 12,7 из 20,8 тысячи автомобилей Toyota (61%) поставили в Россию из Китая. В 2025 году тенденция сохранится, ведь за 4 месяца в стране было продано 4923 Тойоты, из которых 3654 были китайской сборки.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый доступный внедорожник с полным приводом появится в России.

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Источник: telegram-канал директора агентства «Автостат» Сергея Целикова