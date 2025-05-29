На рынке появится новый семиместный кроссовер российской сборки: когда это случится

Продажи нового кроссовера Москвич 8 начнутся в России не раньше середины лета

Кроссовер Москвич 8 выйдет в продажу на российском рынке не раньше июля, сообщают источники в дилерском сообществе. Автопроизводитель пока не ответил, когда именно машины появятся у дилеров.

Ранее сообщалось, что продажи кроссовера стартуют 26 мая, но этого не произошло.

Под капотом Москвич 8 1,5-литровый турбомотор мощностью 174 л.с., 7-ступенчатый робот.

Предварительно, цена новинки будет начинаться от 2 990 000 рублей. У кроссовера будет три комплектации: «Бизнес», «Техно» и «Премиум».

Москвич 8

Ранее «За рулем» сообщал, что новый доступный внедорожник с полным приводом появится в России.

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Источник: «Российская газета»