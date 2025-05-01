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На заводе «Москвич» сфотографировали новый флагманский кроссовер

Автопоток: продажи флагманского кроссовера Москвич 8 начнутся в конце мая

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Еще один большой кроссовер российской сборки: какой? Когда? Почем?

В Сети появились новые фотографии кроссоверов Москвич 8 на территории столичного завода «Москвич».

Сообщается, что два черных кроссовера с госномерами были запечатлены на выезде с предприятия, после чего одна из машин вернулась на завод, а вторая – уехала за его пределы.

Модель Москвич 8 в ближайшее время должна запуститься в производство, а затем попасть в продажу.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

Москвич 8 – это переименованный китайский JAC (или Sehol) X8 Plus. Он будет самым крупным в модельной линейке бренда: при длине 4,8 м и колесной базе 2830 мм Москвич 8 считается аналогом Hyundai Santa Fe и Kia Sorento. Под капотом – турбированный бензиновый движок 1.5 с отдачей 174 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатым роботом, который передает момент исключительно на переднюю ось.

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Напомним, впервые модель анонсировали в апреле 2024-го – тогда предполагалось, что сборку «крупным узлом» (с перспективой дальнейшей локализации) на «Москвиче» наладят уже в конце года, однако с тех пор и дату запуска производства, и старт продаж несколько раз переносили. Так, дебют Москвича 8 на авторынке с конца 2024 года сместили на февраль 2025-го, а затем дилеры заговорили о начале продаж весной... По неофициальным данным, недавно появившимся в Сети, продажи стартуют в самом конце весны, по некоторым сведениям – 26 мая.

Источник: Автокульт, Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 6
01.05.2025 
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