Стало известно, когда самый большой кроссовер Москвич встанет на конвейер

Собянин опубликовал снимки флагманского кроссовера Москвич 8 на площадке завода

Мэр Москвы Сергей Собянин показал фотографию готового кроссовера Москвич 8, снимок сделан на территории столичного автозавода. Губернатор опубликовал его в своем Telegram-канале.

«Автомобили Москвич будут собирать по технологии полного цикла. То есть теперь и сварка, и окраска, и другие базовые операции будут осуществляться на столичном заводе. Это важный этап развития предприятия. "Москвич" – единственного автозавода в России, который после ухода европейских производителей смог добиться подобного результата», – написал столичный градоначальник.

Москвич 8

Напомним, отечественный кроссовер встанет на конвейер в конце текущего года, продажи стартуют тогда же. Это самый крупный автомобиль в линейке бренда: в длину он составляет 4824 мм, размер колесной базы – 2830 мм, салон рассчитан на семь человек.

Силовой агрегат состоит из двигателя GDI мощностью 174 л. с., он сочетается с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. В списке оснащения заявлены: цифровая приборная панель с дисплеем диагональю 12,3 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона, система кругового обзора, поддержка Apple CarPlay и Android Auto и другие опции.

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Источник: t.me/mos_sobyanin