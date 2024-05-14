#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Энгельсе полиция задержала пьяного водителя, устроившего ДТП в ходе погони
14 мая
Влетел сзади: сумасшедшая авария в центре города (видео)
В Энгельсе полиция задержала пьяного водителя,...
Власти еще одного региона приняли решение не нанимать на работу в такси мигрантов
14 мая
Власти еще одного региона приняли решение не нанимать на работу в такси мигрантов
В Костромской области власти запретили...
В этих регионах бензин один из самых дешевых в России — называем топ-3
14 мая
В этих регионах бензин один из самых дешевых в России — называем топ-3
Челябинская область вошла в топ-3 регионов РФ с...

Стало известно, когда самый большой кроссовер Москвич встанет на конвейер

Собянин опубликовал снимки флагманского кроссовера Москвич 8 на площадке завода

Мэр Москвы Сергей Собянин показал фотографию готового кроссовера Москвич 8, снимок сделан на территории столичного автозавода. Губернатор опубликовал его в своем Telegram-канале.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ
«Автомобили Москвич будут собирать по технологии полного цикла. То есть теперь и сварка, и окраска, и другие базовые операции будут осуществляться на столичном заводе. Это важный этап развития предприятия. "Москвич" – единственного автозавода в России, который после ухода европейских производителей смог добиться подобного результата», – написал столичный градоначальник.
Москвич 8
Москвич 8

Что взять за 1,5 млн? Большой тест очень разных внедорожников

Напомним, отечественный кроссовер встанет на конвейер в конце текущего года, продажи стартуют тогда же. Это самый крупный автомобиль в линейке бренда: в длину он составляет 4824 мм, размер колесной базы – 2830 мм, салон рассчитан на семь человек.

Силовой агрегат состоит из двигателя GDI мощностью 174 л. с., он сочетается с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. В списке оснащения заявлены: цифровая приборная панель с дисплеем диагональю 12,3 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона, система кругового обзора, поддержка Apple CarPlay и Android Auto и другие опции.

Источник: t.me/mos_sobyanin

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:t.me / mos_sobyanin
14.05.2024
Фото:t.me / mos_sobyanin
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Москвич 8

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв