Легендарная «японка» снова доступна в России — и дешевле Москвича

Новые Honda Civic поступают в Россию по параимпорту и стоят от 2,1 млн рублей

После десятилетнего перерыва Honda Civic вернулась на российский рынок по схеме параллельного импорта. В продаже появились как седаны, так и хэтчбеки. Самая доступная версия предлагается за 2,1 млн рублей – это меньше, чем стартовая цена Москвича 6, который теперь стоит от 2,48 млн рублей. Базовый седан Civic с 2,0-литровым атмосферным мотором на 150 л.с. и вариатором можно заказать, например, в Новосибирске. Более продвинутая версия с 1,5-литровым турбомотором (182 л.с.) обойдется примерно в 2,3 млн рублей.

Honda Civic

В комплектации Zhiqu Plus предусмотрены двухзонный климат-контроль, медиасистема с сенсором, бесключевой доступ и камера заднего вида.

Цены на Civic варьируются в зависимости от города и комплектации. В Краснодаре аналогичная машина стоит около 2,5 млн рублей, в Благовещенске – почти 2,6 млн. В Красноярске можно найти праворульный хэтчбек дешевле – за 2,35 млн рублей.

Honda Civic

Некоторые экземпляры продаются из наличия. В Москве предлагают седан с мотором на 158 л.с. за 3,35 млн рублей, в Ростове – версию Civic Si с 200-сильным двигателем и механикой за 3 млн, а в Туле – хэтчбек с турбодвигателем 1,5 л за 3,75 млн рублей.

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Источник: «Автоновости дня»