Известны три модели нового бренда Nordcross для России

Основой для моделей Nordcross станут Link ＆ Co 09, Lotus Eletre и Lotus Emeya

Модельную линейку марки Nordcross составят автомобили на базе машин Lynk & Co и Lotus, следует из сообщения источника. Уточняется, что 26 мая в Китае прошла торжественная церемония по отправке первой партии автомобилей Nordcross в Россию. На одной из фотографий можно видеть стоящие на автовозе кроссоверы модели Nordcross 001, построенные на базе Lynk & Co 09 – таким образом, подтвердилась информация о «родословной» первенца новообразованного бренда.

Кроссовер Lynk & Co 09 создан в 2021 году на архитектуре Volvo SPA. Модель представлена с бензиновым турбомотором 2.0 (252 л.с.), которому помогает при старте 48-вольтный стартер-генератор, а также с гибридными силовыми установками с максимальной отдачей 520 л.с. и 844 Нм. Судя по остальным снимкам, двумя другими моделями Nordcross в будущем станут переименованные Lotus Eletre и Lotus Emeya. Напомним, Nordcross, наряду с Knewstar, является брендом, под которым свои машины в РФ планирует продавать Geely. Эта компания владеет и «электрической» маркой Lynk & Co, и некогда британским Lotus.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Китайские автомобили