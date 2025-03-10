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Стало известно, какие автомобили будут продавать под брендом Nordcross

Под маркой Nordcross в России начнут продавать автомобили Lynk＆Co

Ранее сообщалось, что у автопроизводителя Geely появилось несколько новых брендов. Среди них уже запущенный Knewstar, а также Nordcross. По данным «Китайских автомобилей», под ним планируют продавать машины на базе Lynk & Co.

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Первой моделью Nordcross в РФ может стать кроссовер 001. Именно его сфотографировали в ходе визита на производственный центр Heilongjiang North Special Purpose Vehicle делегации китайских чиновников.

Эта компания формально не имеет связей с Geely, владеющей Lynk & Co, и поэтому может без риска попасть под санкции расширить модельный ряд в РФ.

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Кроссовер Lynk & Co 09 был представлен в июне 2021 года. Он создан на передовой архитектуре Volvo SPA. Флагманская модель представлена с бензиновым турбомотором 2.0 (252 л.с.), которому помогает при старте 48-вольтный стартер-генератор, а также с гибридными силовыми установками с максимальной отдачей 520 л.с. и 844 Нм.

Ранее «За рулем» сообщил, что популярный недорогой кроссовер Renault снова продается в РФ, известна цена.

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Источник: «Китайские автомобили»

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Ушакова Ирина
Фото:Nordcross
Количество просмотров 8
10.03.2025 
Фото:Nordcross
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