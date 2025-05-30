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Дилеры объяснили рост спроса на автомобили с пробегом

В России автодилеры сообщили о росте спроса на подержанные машины

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Впервые за четыре месяца количество проданных за месяц б/у машин составило более 500 тыс. единиц (509,7 тысячи апреле в РФ, +13,7% к марту 2025 года). По мнению дилеров, позитивное влияние на спрос на «вторичке» оказали сезонное оживление, относительная стабильность курса валют, остающаяся на одном уровне ключевая ставка, а также демпинг со стороны продавцов.

Эксперты прогнозируют, что показатели продаж в мае будут примерно такими же, как в апреле. Этому будет способствовать, среди прочего, и политика дилеров, которые стремятся реализовать складские запасы по низу рынка.

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К факторам, создающим напряженность на вторичке, эксперты отнесли слабый спрос на б/у авто с ценой выше 5 млн рублей, предъявление покупателями более высоких требований к состоянию машины, а также высокую финансовую нагрузку дилеров, сложившуюся на фоне высоких процентных ставок.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый доступный внедорожник с полным приводом появится в России.

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Источник: Автостат

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Ушакова Ирина
Фото:Александр Манзюк/ТАСС
Количество просмотров 15
30.05.2025 
Фото:Александр Манзюк/ТАСС
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