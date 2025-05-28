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Снижение цен до 13%: пять популярных б/у кроссоверов подешевели в РФ в 2025 году

Стоимость пяти популярных в России подержанных кроссоверов снизилась в 2025 году

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Как изменились цены на популярные кроссоверы ушедших из России марок с начала года, выяснили журналисты портала 110km.ru. Они изучили собственную базу объявлений о продаже автомобилей и выяснили, как с начала текущего года изменились цены Toyota RAV4, Hyundai Creta, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage и Mazda CX-5. По большей части эти машины 2020 и 2022 г. в. подешевели, что связано с сезонными колебаниями и увеличением предложений.

Средняя цена на Toyota RAV4 с начала года упала на 12% (с 3,48 до 3,05 млн рублей), а модель 2022 года в среднем стала доступнее на 13% (2,88 вместо 3,31 млн рублей).

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Трехлетние Hyundai Creta с января по май 2025 года подешевели на 3% (2,29 млн рублей вместо 2,35 млн). Модель 2020 года сейчас стоит в среднем 1,9 млн рублей (на 8% меньше, чем в январе, когда она продавалась в среднем за 2,07 млн рублей).

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Volkswagen Tiguan 2022 года подешевел на 7% (2,86 млн рублей вместо 3,07 млн рублей). А эта же пятилетняя модель стала доступнее на 4%.

Kia Sportage 2020 года потерял в цене 9% (2,36 млн рублей вместо 2,6 млн рубле). А средняя цена этого же кроссовера 2022 года уменьшилась на 5%.

Mazda CX-5 подешевел с 3,03 млн до 2,75 млн рублей (-9%). Эти кроссоверы 2020 года подешевели на 6% (с 2,9 млн до 2,72 млн рублей).

Ранее «За рулем» сообщал, что в продаже появился редкий российский военный внедорожник «Тигр».

Источник: 110km.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Hyundai | Toyota
Количество просмотров 4
28.05.2025 
Фото:Depositphotos | Hyundai | Toyota
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