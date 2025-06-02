#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
26 июня
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
Названы особенности конструкции и типичные...
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...

Новые Solaris приятно подешевели: названы цены

В России автомобили марки Solaris стали доступнее на 90–281 тысячу рублей

Рекомендуем
Полный привод, 150 сил, европейский бренд — иномарка по цене УАЗа

Цены на все модели Solaris во всех версиях с МКП, кроме одной у седана HS, снизились с 1 июня на 90-281 тыс. рублей. На 90 тыс. рублей стал доступнее Solaris HS (экс-Hyundai Solaris), он представлен только в исполнениях 2024 года. Комплектация Active Plus подешевела до 1 930 000 и 1 950 000 рублей соответственно.

На 90 тыс. рублей стала доступнее комплектация Comfort со «старшим» мотором, стоимость составляет 1 970 000 рублей. Версия Elegance с той же трансмиссией осталась на уровне 2 170 000 рублей.

Полноприводная версия кроссовера Solaris HC Family 2025 г. в. с МКП подешевела на 114 тыс. рублей, до 2 799 000 рублей.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

У экс-Hyundai Creta появились две новые комплектации с МКП: переднеприводные Prime и Classic 2025 года стоимостью 1 979 000 и 1 999 000 рублей. Они стали самыми дешевыми в гамме и снизили начальную цену модели на 691 тыс. рублей.

Седан Solaris KRS (бывший Kia Rio) подешевел в обеих комплектациях с механикой. На 120 тыс. рублей, до 1 960 000 рублей, снизилась цена базовой версии Comfort, а на 180 тыс. рублей, до 1 980 000 рублей, стала доступнее комплектация Luxe AV.

Кросс-хэтчбек Solaris KRX (бывший Kia Rio X) в начальной версии Comfort подешевел на 221 тыс. рублей, до 1 960 000 рублей, а в комплектации Luxe AV – на 281 тыс. рублей, и стоит теперь 1 980 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый доступный внедорожник с полным приводом появится в России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Solaris
Количество просмотров 75011
02.06.2025 
Фото:Solaris
Поделиться:
Оцените материал:
0