Новые Solaris приятно подешевели: названы цены

В России автомобили марки Solaris стали доступнее на 90–281 тысячу рублей

Цены на все модели Solaris во всех версиях с МКП, кроме одной у седана HS, снизились с 1 июня на 90-281 тыс. рублей. На 90 тыс. рублей стал доступнее Solaris HS (экс-Hyundai Solaris), он представлен только в исполнениях 2024 года. Комплектация Active Plus подешевела до 1 930 000 и 1 950 000 рублей соответственно.

На 90 тыс. рублей стала доступнее комплектация Comfort со «старшим» мотором, стоимость составляет 1 970 000 рублей. Версия Elegance с той же трансмиссией осталась на уровне 2 170 000 рублей.

Полноприводная версия кроссовера Solaris HC Family 2025 г. в. с МКП подешевела на 114 тыс. рублей, до 2 799 000 рублей.

У экс-Hyundai Creta появились две новые комплектации с МКП: переднеприводные Prime и Classic 2025 года стоимостью 1 979 000 и 1 999 000 рублей. Они стали самыми дешевыми в гамме и снизили начальную цену модели на 691 тыс. рублей.

Седан Solaris KRS (бывший Kia Rio) подешевел в обеих комплектациях с механикой. На 120 тыс. рублей, до 1 960 000 рублей, снизилась цена базовой версии Comfort, а на 180 тыс. рублей, до 1 980 000 рублей, стала доступнее комплектация Luxe AV.

Кросс-хэтчбек Solaris KRX (бывший Kia Rio X) в начальной версии Comfort подешевел на 221 тыс. рублей, до 1 960 000 рублей, а в комплектации Luxe AV – на 281 тыс. рублей, и стоит теперь 1 980 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый доступный внедорожник с полным приводом появится в России.

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Источник: «Автоновости дня»