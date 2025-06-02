Дешевле 2,5 млн: новый кроссовер Volkswagen привезли в Россию

В РФ в продаже появился кроссовер Volkswagen Tharu по цене от 2,5 млн рублей

В Россию продолжают поставлять кроссовер Tharu с китайского рынка, цены на него сейчас начинаются от 2 492 000 рублей. За столько новый Volkswagen Tharu под заказ готова привезти компания из Новосибирска. Уточняется, что автомобиль предлагается в богатой комплектации.

Аналогичный кроссовер фирма из Омска доставит за 2 940 000 рублей, а компания из Волгограды привезет такой автомомбиль за 3 150 000 рублей. Все эти Volkswagen Tharu оснащены 1,5-литровым 160-сильным турбомотором TSI, 7-ступенчатым роботом, привод полный.

Volkswagen Tharu

Полноприводный Volkswagen Tharu из наличия с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 186 л. с., 7-ступенчатым роботом во Владикавказе предлагают за 3 900 000 рублей, в Адыгее аналогичный автомобиль стоит 4 050 000 рублей, в Магнитогорске – 4 140 000 рублей, в Иркутске – 4 300 000 рублей,

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию начали ввозить не востребованные в Китае машины.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»