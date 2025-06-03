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Мотоциклистам хотят разрешить ездить по полосам для общественного транспорта

НАС предложил разрешить мотоциклистам движение по выделенкам

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Национальный автомобильный союз (НАС) предложил разрешить мотоциклистам и водителям других транспортных средств категорий А1 и А использовать полосы для маршрутного транспорта. С соответствующей просьбой союз обратился в МВД РФ.

Организация предлагает разработать поправки в пункт 18.2 ПДД, предполагая, что снятие запрета на езду мотоциклистов по выделенкам способствует решению проблемы аварийности с двухколесными ТС в мегаполисах.

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В Союзе отметили, что мотоциклисты не создадут значительных сложностей для общественного транспорта ввиду того, что выделенки большую часть времени или пустуют вовсе, или слабо загружены. А мотоциклисты смогут двигаться по таким полосам в безопасности.

В НАС отметили, что в 2024 году наблюдался заметный рост всех основных показателей аварийности с участием мотоциклов.

Ранее «За рулем» сообщал, что один известный японский автобренд раскрыл, как работает в России при санкциях.

Источник: НАС

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 94
03.06.2025 
Фото:Unsplash
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